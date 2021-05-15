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Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс

14:32, 15.05.2021
Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс
Фото: wikipedia.org

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.

«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в своем telegram-канале.

фото: wikimedia.org

Также он напомнил, что в следующем году состоится российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — подытожил Рогозин.

Сегодня он написал сообщение, в котором пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур.

Алексей Нечаев
Общество
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