Рогозин поздравил Китай с посадкой зонда на Марс
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.
«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал он в своем telegram-канале.
Также он напомнил, что в следующем году состоится российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».
«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — подытожил Рогозин.
Сегодня он написал сообщение, в котором пообещал пострадавшим при стрельбе в казанской гимназии №175 учащимся и учителям организовать поездку на космодром Байконур.
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