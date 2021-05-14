В Татарстане в марте 2021 года получили потребительских кредитов на 34,8 млрд рублей

В Татарстане в марте 2021 года получили потребительских кредитов на 34,8 млрд рублей. Об этом сообщает Отделение — Нацбанк по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Общий объем потребительских кредитов в марте составил 85,3 млрд рублей — это 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 апреля 2021 года портфель потребительских кредитов в Татарстане составил 288,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».



Ранее эксперт Анна Харнас рассказала, как выгоднее погасить кредит досрочно. Обычно это выгодно в первой половине срока кредитования, когда большая часть фиксированных платежей — это проценты.



Ольга Плешкова