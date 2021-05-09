Опубликован список улиц Казани, которые перекроют ко Дню Победы

В Казани в честь празднования Дня Победы ограничат движение по ряду улиц. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

9 мая (по требованию ГИБДД) будет перекрыт Оренбургский тракт (от дома №5 до ул. Бутырской).

С 21.00 до 23.00 9 мая (при большом скоплении людей) ограничат движение по улице Сибгата Хакима.

До 8.00 10 мая ограничат движение на пл. Тысячелетия (в том числе по ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Батурина); по ул. Кремлевская набережная; по ул. Декабристов (от пл. Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима) (до 22.00 9 мая); по ул. Декабристов (от ул. Комсомольской до пл. Тысячелетия) (до 22.00 9 мая); по ул. Ташаяк (от ул. Московской до пл. Тысячелетия); по ул. Право-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского) (до 22.00 9 мая); по ул. Лево-Булачной (от пл. Тысячелетия до ул. Чернышевского) (до 22.00 9 мая); проезд между цирком и Центральным стадионом.

До 3.00 10 мая закроют проезд по ул. Бондаренко (от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях); по ул. Волгоградской (от ул. Бондаренко до ул. Короленко в обоих направлениях).

До 11.00 11 мая (при необходимости) перекроют парковочную зону у Центрального стадиона; местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.



Ольга Плешкова