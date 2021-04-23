Ровер Perseverance добыл первый кислород из атмосферы Марса
20 апреля с помощью экспериментального прибора Moxie марсоход Perseverance сумел впервые получить кислород из атмосферы Марса. Об этом сообщает «РИА Новости».
В NASA отметили, что с помощью таких устройств в будущем можно обеспечить астронавтов воздухом в космосе.
В июле прошлого года стартовала с Земли миссия Mars 2020 с ровером Perseverance. Главная его задача — забор марсианского грунта.
Ранее сообщалось, что беспилотный вертолет NASA Ingenuity успешно совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат поднялся на 3 метра над поверхностью планеты.
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