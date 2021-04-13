Умер бывший секретарь Бавлинского райкома КПСС Илкам Мавлетхузин

Вчера, 12 апреля, на 79-м году жизни умер бывший первый секретарь Бавлинского райкома КПСС Илкам Мавлетхузин. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Причина смерти не уточняется.

Илкам Мавлетхузин родился 1 января 1943 года в селе Ильбяково Азнакаевского района Татарской АССР. В 1974 году окончил Горьковскую высшую партийную школу, в 1981 году — Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького.

В 17 лет начал работать электромонтером Бугульминской городской электросети. Служил в рядах Советской Армии, позже работал электромонтером нефтепромыслового управления «Азнакаевскнефть», с 1968 по 1970 год — инструктором промышленно-транспортного отдела Азнакаевского райкома КПСС.

Окончив Горьковскую высшую партийную школу, Мавлетхузин стал председателем партийной комиссии при Азнакаевском райкоме КПСС Татарской АССР в 1975 году. В 1976 году был назначен секретарем парткома управления буровых работ «Азнакаевскбурнефть», с 1982 года занимал должность второго секретаря Бугульминского горкома КПСС ТАССР.

В 1983 году Мавлетхузина избрали первым секретарем Бавлинского райкома партии. Под его руководством строились социальные объекты, благоустраивались населенные пункты района, улучшались условия труда и быта бавлинцев. При нем построили большой жилой массив из многоквартирных домов, которые и по сей день являются самым крупным микрорайоном в городе, началось капитальное строительство малокомплектных школ и домов культуры в сельских населенных пунктах.

Кроме того, Мавлетхузин избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР XI созыва, народным депутатом Татарской АССР XII созыва. С 1992 года его трудовая деятельность была связана с хозяйственной работой в подразделениях «Татнефти».

Некролог подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров и другие.



Татьяна Леухина