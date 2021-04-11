В Казани признали аварийными два памятника: Усадьбу Иванова и Дом купца Вениаминова
Девять памятников в плохом состоянии
В Казани обнародовали результаты проверки объектов культурного наследия за первый квартал года. Данные мониторинга опубликованы на сайте Управления архитектуры и градостроительства города.
Всего специалисты обошли 51 историческое здание. Из них девять памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, два — в аварийном, еще два сооружения ожидают восстановления. На пяти объектах идут реставрационные работы, а на трех — их завершили.
В неудовлетворительном состоянии согласно данным комиссии находятся Торговые ряды на Профсоюзной, 14, построенные в 1796 году. В эпоху Советского союза торговые ряды были снесены, на их месте был разбит сквер и установлен памятник российскому революционеру Николаю Бауману. Затем эта территория пережила еще несколько преобразований.
Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе, датированная началом XVIII века, тоже находится на пороге разрушения. Когда-то сооружение стояло посреди нескольких волжских пристаней и встречало корабли, приплывающие в Казань. Церковь неоднократно перестраивали. Самую масштабную реконструкцию провели в 1907—1916 годах, в том числе было построено здание из красного кирпича, появилась колокольня.
В том же списке Церковь Николы Тульского на Большой Красной, 3. Храм был возведен в начале XIX века и первым принял Казанскую икону Божией матери после ее обретения. В советские времена здесь располагались сначала столовая, а потом — цех табачной фабрики.
Здание настоятельского корпуса на Япеева, 11/12, литер 1 строилось с 1810 по 1832 год. Здесь в разное время размещались гостиница, больница и другие службы Казанско-Богородицкого женского монастыря. В 2003 году сооружение было передано Казанской епархии.
Здание корпуса для монахинь на Япеева 11/1, литер 1 датируется 1814 годом. Здесь жила большая часть монахинь и послушниц. Композиция и декоративная отделка фасада полностью копируют Настоятельский корпус.
Ограда с башнями и проездными воротами Богородицкого монастыря на Япеева 11/2, литер 2,3 появилась в 30-е XIX века под руководством архитектора Петра Пятницкого.
Здание монастырского училища на Япеева, 9. До революции в трехэтажном сооружении 1895 года постройки размещалась церковно-приходская школа.
Лазарет общины «Красного Креста» на Большой Красной, 51а был построен в 1916 году. В этом доме жила театральная труппа режиссера Гарольда Стрелкова. В 1842 году в центре Казани случился страшный пожар, во время которого сгорел и театр. Именно здесь труппа Стрелкова работала над первой постановкой гоголевского «Ревизора».
Так называемый дом Панаева на Горького, 12 был сооружен в 1830 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Флигель, созданный по проекту Павла Жуковского, датируется 1858 годом.
Два аварийных особняка
Один из аварийных домов в списке — это Дом купца Вениаминова, построенный в середине XIX века, находится на Япеева, 17. Объект культурного наследия муниципального значения, еще по данным предыдущей квартальной проверки (за четвертый квартал 2020 года), был в неудовлетворительном состоянии, вероятно, что за зиму его состояние ухудшилось.
Второе аварийное сооружение, по данным с сайта УАиГ, — Дом Иванова (1908 года постройки на Муштари, 22). Строение тоже признано объектом исторического наследия муниципального значения. Когда-то здесь находился отдел образования Вахитовского района. Однако уже несколько лет здание пустует. Как уже писало «Реальное время», этот объект и весь исторический квартал восстанавливает казанская строительная компания ООО «Камастройинвест».
Прежде застройщик уже взялся восстанавливать небольшой одноэтажный особняк на ул. Муштари, 24. На сайте самого девелопера оба исторических объекта входят в единый комплекс и представлены как «усадьба Иванова и Киселева». В планах девелопера реконструировать здания и продавать элитные квартиры, «сохранившие в себе шарм и обаяние начала прошлого века». Единственное, Дом Иванова будет сдан позже: в первом квартале 2024 года. Это редкий случай, когда два архитектурных памятника были отданы одной компании под застройку жилья.
Утраченное наследие
Оценка состояния исторических зданий раз в квартал — не праздный вопрос. В списке утраченных на сегодня в Казани — 23 объекта культурного наследия. Последние данные представлены за 2019 год, так что за два последних года список могли пополнить и другие памятники.
Вот лишь некоторые из утраченных казанских памятников:
- Это здание 4-го городского начального училища, где в 1882—1885 годах учился певец Федор Шаляпин, на Петербургской, 58. Сообщается, что памятник был снесен.
- На Комлева, 33 уничтожили дом, во флигеле которого с 1929 по 1942 год проживал татарский писатель, поэт, драматург Адель Кутуй.
- Снесен дом на Кулахметова, 16, в котором жил и работал учителем с 1902 по 1912 год писатель и драматург Гафур Кулахметов.
- В 2004 году на Калинина, 59 сровняли с землей здание, в котором 1898—1905 годах жил и работал поэт Велимир Хлебников.
- Был снесен жилой дом на Гладилова, 20, датированный второй половиной XIX века. Здесь был организован Социалистический союз молодежи и размещался штаб Красной гвардии алафузовского завода.
- Навсегда утеряна Главная типография Казанского комитета РСДРП по адресу ул.Ульянова–Ленина, 49.
- Нет больше Храмового комплекса, датированного XVIII-XIX веками, на Баумана, 5, построенного по проекту архитектора Иннокентия Бессонова. Комплекс был утрачен в результате строительства метро.
- В результате пожара был разрушен дом по адресу Жуковского, 26. В этом здании в апреле 1900 года на пути в ссылку останавливался революционер Михаил Калинин. Здесь же он встречался с соратниками по Петербургскому Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, сосланными в Казань.
комментарии
Если исходить из опубликованного Свода Памятников 1993 года.
Снесены номера "Булгар", в которых творил Габдулла Тукай, снесены дома, где жили Лев Толстой и Велимир Хлебников, снесен дом, где жили два Нобелевский лауреата и др.
ТРО ВООПИК могло бы и составить полный список.
Пока это не сделали другие.
Надо составить список всех разрушенных в войнах Памятников истории, культуры и архитектуры.
Или Вы просто мелкий провокатор?
Вооруженный захват им власти в демократической Российской Республике (каковой стала Российская империя после февраля 1917 года) в октябре 1917 года стало эпохальным событием 20 века, предопределившем практически все остальные события - от Гражданской войны в России и создания международным капитализмом в противовес российскому марксизму фашизма и нацизма до 2-й Мировой войны и Холодной войны, приведшей к краху марксизма-ленинизма и соответственно к краху СССР, власть в котором принадлежала марксистско-ленинской партии.
Надо было сохранить все "ленинские места" в Казани и рассказывать о красном диктаторе, чтобы такого больше никогда не повторилось.
В казанской тюрьме, где он сидел 3 дня надо создать "мемориальную камеру", в которой он сказал эпохальные (без сарказма) слова: "Мы пойдем другим путем - перейдем от индивидуального террора к массовому террору, к диктатуре "пролетариата".