В Казани признали аварийными два памятника: Усадьбу Иванова и Дом купца Вениаминова

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Девять памятников в плохом состоянии

В Казани обнародовали результаты проверки объектов культурного наследия за первый квартал года. Данные мониторинга опубликованы на сайте Управления архитектуры и градостроительства города.



Всего специалисты обошли 51 историческое здание. Из них девять памятников находятся в неудовлетворительном состоянии, два — в аварийном, еще два сооружения ожидают восстановления. На пяти объектах идут реставрационные работы, а на трех — их завершили.

В неудовлетворительном состоянии согласно данным комиссии находятся Торговые ряды на Профсоюзной, 14, построенные в 1796 году. В эпоху Советского союза торговые ряды были снесены, на их месте был разбит сквер и установлен памятник российскому революционеру Николаю Бауману. Затем эта территория пережила еще несколько преобразований.

Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе, датированная началом XVIII века, тоже находится на пороге разрушения. Когда-то сооружение стояло посреди нескольких волжских пристаней и встречало корабли, приплывающие в Казань. Церковь неоднократно перестраивали. Самую масштабную реконструкцию провели в 1907—1916 годах, в том числе было построено здание из красного кирпича, появилась колокольня.

Макарьевская церковь в Адмиралтейской слободе, датированная началом восемнадцатого века, тоже находится на пороге разрушения. Фото tatar-inform.ru

В том же списке Церковь Николы Тульского на Большой Красной, 3. Храм был возведен в начале XIX века и первым принял Казанскую икону Божией матери после ее обретения. В советские времена здесь располагались сначала столовая, а потом — цех табачной фабрики.

Здание настоятельского корпуса на Япеева, 11/12, литер 1 строилось с 1810 по 1832 год. Здесь в разное время размещались гостиница, больница и другие службы Казанско-Богородицкого женского монастыря. В 2003 году сооружение было передано Казанской епархии.

Здание корпуса для монахинь на Япеева 11/1, литер 1 датируется 1814 годом. Здесь жила большая часть монахинь и послушниц. Композиция и декоративная отделка фасада полностью копируют Настоятельский корпус.

Ограда с башнями и проездными воротами Богородицкого монастыря на Япеева 11/2, литер 2,3 появилась в 30-е XIX века под руководством архитектора Петра Пятницкого.

Здание монастырского училища на Япеева, 9. До революции в трехэтажном сооружении 1895 года постройки размещалась церковно-приходская школа.

Лазарет общины «Красного Креста» на Большой Красной, 51а был построен в 1916 году. В этом доме жила театральная труппа режиссера Гарольда Стрелкова. В 1842 году в центре Казани случился страшный пожар, во время которого сгорел и театр. Именно здесь труппа Стрелкова работала над первой постановкой гоголевского «Ревизора».

Так называемый дом Панаева на Горького, 12 был сооружен в 1830 году по проекту архитектора Фомы Петонди. Флигель, созданный по проекту Павла Жуковского, датируется 1858 годом.

Один из аварийных домов в списке — это Дом купца Вениаминова, построенный в середине XIX века. Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Два аварийных особняка

Один из аварийных домов в списке — это Дом купца Вениаминова, построенный в середине XIX века, находится на Япеева, 17. Объект культурного наследия муниципального значения, еще по данным предыдущей квартальной проверки (за четвертый квартал 2020 года), был в неудовлетворительном состоянии, вероятно, что за зиму его состояние ухудшилось.

Второе аварийное сооружение, по данным с сайта УАиГ, — Дом Иванова (1908 года постройки на Муштари, 22). Строение тоже признано объектом исторического наследия муниципального значения. Когда-то здесь находился отдел образования Вахитовского района. Однако уже несколько лет здание пустует. Как уже писало «Реальное время», этот объект и весь исторический квартал восстанавливает казанская строительная компания ООО «Камастройинвест».



Прежде застройщик уже взялся восстанавливать небольшой одноэтажный особняк на ул. Муштари, 24. На сайте самого девелопера оба исторических объекта входят в единый комплекс и представлены как «усадьба Иванова и Киселева». В планах девелопера реконструировать здания и продавать элитные квартиры, «сохранившие в себе шарм и обаяние начала прошлого века». Единственное, Дом Иванова будет сдан позже: в первом квартале 2024 года. Это редкий случай, когда два архитектурных памятника были отданы одной компании под застройку жилья.

Прежде застройщик уже взялся восстанавливать небольшой одноэтажный особняк на ул. Муштари, 24. Фото 2gis.ru

Утраченное наследие

Оценка состояния исторических зданий раз в квартал — не праздный вопрос. В списке утраченных на сегодня в Казани — 23 объекта культурного наследия. Последние данные представлены за 2019 год, так что за два последних года список могли пополнить и другие памятники.

Вот лишь некоторые из утраченных казанских памятников:



Это здание 4-го городского начального училища, где в 1882—1885 годах учился певец Федор Шаляпин, на Петербургской, 58. Сообщается, что памятник был снесен.



На Комлева, 33 уничтожили дом, во флигеле которого с 1929 по 1942 год проживал татарский писатель, поэт, драматург Адель Кутуй.

Снесен дом на Кулахметова, 16, в котором жил и работал учителем с 1902 по 1912 год писатель и драматург Гафур Кулахметов.

В 2004 году на Калинина, 59 сровняли с землей здание, в котором 1898—1905 годах жил и работал поэт Велимир Хлебников.

Был снесен жилой дом на Гладилова, 20, датированный второй половиной XIX века. Здесь был организован Социалистический союз молодежи и размещался штаб Красной гвардии алафузовского завода.

Навсегда утеряна Главная типография Казанского комитета РСДРП по адресу ул.Ульянова–Ленина, 49.

Нет больше Храмового комплекса, датированного XVIII-XIX веками, на Баумана, 5, построенного по проекту архитектора Иннокентия Бессонова. Комплекс был утрачен в результате строительства метро.

В результате пожара был разрушен дом по адресу Жуковского, 26. В этом здании в апреле 1900 года на пути в ссылку останавливался революционер Михаил Калинин. Здесь же он встречался с соратниками по Петербургскому Союзу борьбы за освобождение рабочего класса, сосланными в Казань.

Елена Симакова