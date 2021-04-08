В США заявили, что в нестабильности отношений с Россией виноват московский Кремль

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал причиной нестабильных отношений с Россией политику московского Кремля, проявившуюся, в частности, в «злонамеренной деятельности».

Он добавил, что США продолжат «в более широком смысле стремиться к стабильным и предсказуемым отношениям». При этом Прайс обратил внимание, что если Россия продолжит дестабилизировать взаимодействие двух государств, то Москву будут и дальше привлекать к ответственности.

«Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что Россия будет привлечена к ответственности. Президент Байден — человек слова», — передает ТАСС слова Прайса.

Накануне представитель Госдепартамента заявил, что США хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией. При этом он отметил, что в отношениях с Москвой присутствуют «глубокие разногласия». Ранее Прайс также выразил надежду на возобновление всех дипломатических миссий в России «ввиду крепкой связи с россиянами».

Фото: pxhere.com

О том, как будут развиваться отношения России и США и почему президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не смогут построить их единолично читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина