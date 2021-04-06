Военный комиссар Кировского и Московского районов Казани рассказал, в каких войсках хотят служить призывники

Военный комиссар Кировского и Московского районов Казани Руслан Рахманов рассказал, что казанские новобранцы хотят служить в воздушно-десантных войсках, морской пехоте, военно-морском флоте. По его словам, молодые люди идут на военную службу с желанием.

В общей сложности из Казани в армию отправятся около 700 новобранцев, в том числе порядка 130 человек от Кировского и Московского районов, сообщается на сайте мэрии города.

На распределение призывников на места службы влияет их характеристика по итогам медосмотра и собеседования на заседании призывной комиссии, где они рассказывают о своем образовании, навыках, семье и говорят о предпочтения по войскам.

Фото: kzn.ru

Перед отправкой на сборный пункт призывники сдадут ПЦР-тест на коронавирус. Также им предоставят возможность пройти вакцинацию от COVID-19 на местах службы.

Напомним, весенний призыв на военную службу стартовал в Татарстане и России 1 апреля. Из республики в армию отправятся чуть более трех тысяч татарстанцев. Всего же в военкоматы Татарстана планируется вызвать за время призыва около 16 тысяч человек.



Татьяна Демина