В Челнах заявили о недостаточности финансирования национальных общин города

Сегодня в Набережных Челнах прошло выездное заседание президиума Совета Ассамблеи народов Татарстана, на котором депутат горсовета автограда Виталий Агапов сообщил, что местные национальные общины нуждаются в дополнительном финансировании.

«Полученные грантовые средства являются весомой, но недостаточной поддержкой в работе национальных общин. Также надо отметить тот факт, что на проведение мероприятий, включенных в муниципальные программы, выделены определенные средства, но и их явно недостаточно», — заявил Агапов.

Он обратил внимание, что руководители и патриоты нацобщин Челнов вынуждены самостоятельно решать проблемы с поиском дополнительных средств, пишет издание Сhelny-biz.ru. По его словам, городские и республиканские власти должны усилить работу с национальными общинами, организовать ее «системно, продуманно и эффективно».

«Я переговорю с правительством и президентом нашей республики. Мы постараемся материально поддержать», — заявил в ответ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, посетивший с рабочим визитом Челны.



Фото: gossov.tatarstan.ru

Он добавил, что проблемы с финансированием возникли, в частности, из-за пандемии коронавируса. Однако Мухаметшин выразил надежду, что «экономика первого квартала будет немного легче, чем то, что было в 2020 году».

Напомним, что в феврале президент Татарстана Рустам Минниханов решил выделить средства на составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дома дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах.



Татьяна Демина