В Челнах средняя зарплата за год выросла на 11,5%
В Набережных Челнах 40 075 рублей составляет средняя зарплата на крупных и средних предприятиях, сообщает chelny-biz.ru.
В прошлом году этот показатель был на уровне 35,9 тыс. рублей. Отмечается рост на 11,5%. В статистике приводится зарплата до вычета налогов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане работники в области добычи нефти и нефтяного (попутного) газа получили зарплату в апреле (88,1 тыс. руб.) на 22% больше январской (72,2 тыс. рублей).
На начало 2021 года 47 организаций Казани имели задолженности по зарплате перед 1,8 тыс. сотрудников. Общая сумма невыплаченных работникам средств составила 144 млн рублей.
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