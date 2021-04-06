В Челнах средняя зарплата за год выросла на 11,5%

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах 40 075 рублей составляет средняя зарплата на крупных и средних предприятиях, сообщает chelny-biz.ru.

В прошлом году этот показатель был на уровне 35,9 тыс. рублей. Отмечается рост на 11,5%. В статистике приводится зарплата до вычета налогов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работники в области добычи нефти и нефтяного (попутного) газа получили зарплату в апреле (88,1 тыс. руб.) на 22% больше январской (72,2 тыс. рублей).

На начало 2021 года 47 организаций Казани имели задолженности по зарплате перед 1,8 тыс. сотрудников. Общая сумма невыплаченных работникам средств составила 144 млн рублей.

Алексей Нечаев