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Яйца и мясо пользовались особым спросом на сельхозярмарках Татарстана

09:05, 28.03.2021
Яйца и мясо пользовались особым спросом на сельхозярмарках Татарстана
Фото: gro.tatarstan.ru

В городах Татарстана прошли сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Минсельхозпрод РТ.

Особом спросом пользовались фермерское мясо, сахар, мука, яйца и зерно. Продукты и товары привезли сельхозтоваропроизводители из районов республики, а также предприятия АПК.

Отмечается, что на мероприятие приходила молодежь и покупала разливное молоко. При этом сельхозярмарки традиционно пользуются спросом у лиц старшего поколения.

Вся продаваемая продукция была проверена ветеринарами.

Ранее сообщалось, что за неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца.

27 марта, в Казани прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они работали с шести утра до 13:00 на 15 площадках. Также мероприятие прошло и в других городах РТ.

Общество Татарстан
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