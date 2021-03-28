Яйца и мясо пользовались особым спросом на сельхозярмарках Татарстана

В городах Татарстана прошли сельскохозяйственные ярмарки, сообщает Минсельхозпрод РТ.

Особом спросом пользовались фермерское мясо, сахар, мука, яйца и зерно. Продукты и товары привезли сельхозтоваропроизводители из районов республики, а также предприятия АПК.

Отмечается, что на мероприятие приходила молодежь и покупала разливное молоко. При этом сельхозярмарки традиционно пользуются спросом у лиц старшего поколения.

Вся продаваемая продукция была проверена ветеринарами.

Ранее сообщалось, что за неделю в России выросли цены на куриное мясо и яйца.



27 марта, в Казани прошли традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они работали с шести утра до 13:00 на 15 площадках. Также мероприятие прошло и в других городах РТ.