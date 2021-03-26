Завтра в Казани снова пройдут сельхозярмарки — адреса всех площадок

В субботу, 27 марта, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Они будут работать с шести утра до 13.00 на 15 площадках

Продукты и товары доставили сельхозтоваропроизводители из муниципальных районов и предприятия агропромышленного комплекса.



Фото: kzn.ru

Купить фермерские продукты по ценам ниже среднерыночных можно на 15 площадках:

Авиастроительный район: пересечение улиц Беломорской и Гудованцева, ул. Ленинградская (возле дома №27), ул. Дементьева (возле дома №7).

Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Кировский район: ул.Батыршина (возле дома №20), ул. Революционная (возле дома №12), ул. Краснококшайская (возле дома №150/2).

Московский район: ул. Шамиля Усманова (возле дома №1).

Ново-Савиновский район: ул. Академика Лаврентьева (возле дома №10), пр. Х. Ямашева, 71а.

Приволжский район: ул. Рихарда Зорге, 66, корп.1, ул. Юлиуса Фучика (возле дома №72).

Советский район, ул. Аграрная, 2 (ОАО «Агропромышленный парк «Казань»), ул. Липатова, 7, ул. Закиева, 12.

Ольга Плешкова