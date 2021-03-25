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В Нижнекамском районе прививку от коронавируса сделали более 9 тысяч жителей

22:19, 25.03.2021
В Нижнекамском районе прививку от коронавируса сделали более 9 тысяч жителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамском районе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 9 678 человек. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Второй компонент получили 6 343 человека. Всего в торговых центрах Нижнекамска привились 63 человек. В пятницу, 26 марта, выездные прививочные бригады вновь будут работать в ТЦ «Сити Молл» и «Лента» с 16:00 до 18:30.

Фото: e-nkama.ru

По данным на 25 марта, в Татарстане прививку от коронавируса сделали 119 478 человек, из них 2 457 за последние сутки. Второй компонент вакцины получили 75 720 человек.

На прошлой неделе сообщалось, что в торговых центрах Нижнекамска провели вакцинацию от COVID-19: за 2 часа были привиты 52 человека. Большая часть из них — пожилые граждане. В городе открылись пункты вакцинации в ТЦ в начале марта. Здесь можно получить лишь первый компонент вакцины от COVID-19, второй можно получить в клинике по месту жительства.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина Татарстан
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