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В Казани реконструируют здание ветеринарного института, где учился Николай Бауман

16:32, 18.03.2021 2
В Казани реконструируют здание ветеринарного института, где учился Николай Бауман
Фото: realnoevremya.ru

В Казани реконструируют здание бывшего ветеринарного института на улице Карла Маркса. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию здания, где в 1891—1894 годах учился Николай Эрнестович Бауман, и выдала положительное заключение.

Фото: commons.wikimedia.org/ Unknown

Сообщается, что после реконструкции объект приспособят под учебное здание Института международных отношений Казанского федерального университета. В отреставрированном здании разместят учебные и компьютерные аудитории, кабинеты преподавателей. На первом этаже откроется библиотека для работы на электронных носителях, актовый зал на 170 мест и обеденный зал на 48 мест с подсобными помещениями. На втором этаже планируют разместить зал для совещаний и офисные помещения дирекции. Подвал здания приспособят под архив и технические помещения.

Объект культурного наследия оснастят современными системами контроля и управления доступом, экстренной связи и охранного видеонаблюдения.

Финансирование работ запланировано за счет федерального бюджета.

Напомним, что в честь Николая Баумана названа центральная улица в Казани — переименование произошло в 1930 году, ранее улица называлась Ногайской дорогой, а также Проломной улицей. Также в столице Татарстана имя Баумана носит Казанская государственная академия ветеринарной медицины.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:52
    А что будет на 3 и 4 этажах?
    Или их снесут?
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  • Анонимно 17:53
    Разве здание ветеринарного института (прежнего) расположено не на Ветеринарном переулке, где теперь Электротехнический завод ? И в сквере напротив по ул.Ершова в прежние годы стоял памятник Н.Э.Бауману (из бронзы, потом из бетона).
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