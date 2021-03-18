В Казани реконструируют здание ветеринарного института, где учился Николай Бауман

В Казани реконструируют здание бывшего ветеринарного института на улице Карла Маркса. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию здания, где в 1891—1894 годах учился Николай Эрнестович Бауман, и выдала положительное заключение.

Фото: commons.wikimedia.org/ Unknown

Сообщается, что после реконструкции объект приспособят под учебное здание Института международных отношений Казанского федерального университета. В отреставрированном здании разместят учебные и компьютерные аудитории, кабинеты преподавателей. На первом этаже откроется библиотека для работы на электронных носителях, актовый зал на 170 мест и обеденный зал на 48 мест с подсобными помещениями. На втором этаже планируют разместить зал для совещаний и офисные помещения дирекции. Подвал здания приспособят под архив и технические помещения.

Объект культурного наследия оснастят современными системами контроля и управления доступом, экстренной связи и охранного видеонаблюдения.

Финансирование работ запланировано за счет федерального бюджета.



Напомним, что в честь Николая Баумана названа центральная улица в Казани — переименование произошло в 1930 году, ранее улица называлась Ногайской дорогой, а также Проломной улицей. Также в столице Татарстана имя Баумана носит Казанская государственная академия ветеринарной медицины.

Ольга Плешкова