В Казани будут судить парня за сбыт поддельных денег

В Татарстане будут судить 23-летнего парня за хранение и сбыт поддельных денег. Об этом рассказали в прокуратуре Татарстана.

По данным следствия, 8 января 2021 года фигурант дела расплатился в спа-салоне на улице Сафьян в Казани поддельной 5-тысячной купюрой. В тот же день его задержали.

В арендованном им автомобиле были обнаружены и изъяты еще 17 поддельных пятитысячных купюр. Молодой человек объяснил, что приобрел их у неустановленного лица.

Свою вину он полностью признал. Он находится под арестом. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время дело будет направлено в Советский районный суд Казани.

Фото: 16.мвд.рф

Ранее за сбыт поддельных купюр в Казани задержали двух подростков. Они признались, что заказали на одном из интернет-сайтов 10 поддельных денежных знаков номиналом в 5000 рублей. Кроме этого, они купили незарегистрированную сим-карту, создали фейковые аккаунты в различных мобильных приложениях и делали мелкие заказы, чтобы получить сдачу. К моменту задержания они успели сбыть все фальшивые деньги.



Ольга Плешкова