В Казани задержали двух подростков за сбыт поддельных купюр таксистам

Фото: 16.мвд.рф

В Казани полицейские задержали двух 16-летних подростков по подозрению в сбыте поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В начале марта в полицию обратились несколько сотрудников служб такси и доставки с заявлениями, что двое молодых людей оплатили услуги купюрами с признаками подделки. Так, один таксист пояснил, что в мобильном приложении получил заявку на перевозку клиентов. Цена проезда не превышала 200 рублей, и при этом в комментарии клиент указал, что нужна будет сдача с 5000 рублей. Оставив молодых людей на конечной точке, водитель рассчитался с ними и отдал сдачу. То, что купюра поддельная, он понял позже и сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Таким же образом были обмануты и другие таксисты, а также курьеры сервисов доставки еды. При этом курьеры доставляли заказ только до подъезда, где их встречали молодые люди.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое несовершеннолетних. Они были задержаны 9 марта. В ходе допроса они признались, что заказали на одном из интернет-сайтов 10 поддельных денежных знаков номиналом в 5000 рублей. Кроме этого, они купили незарегистрированную сим-карту, создали фейковые аккаунты в различных мобильных приложениях и делали мелкие заказы, чтобы получить сдачу. К моменту задержания они успели сбыть все фальшивые деньги.

По данному факту в СК возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».



Ранее в Казани у двух местных жителей изъяли 17 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей.



Ольга Плешкова