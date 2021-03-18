В многоквартирном доме в Казани выявили нашествие комаров

В Казани по адресу улица Ибрагимова, 61, в четвертом подъезде жильцы жалуются на нашествие комаров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«Комары зимой и в начале весны атакуют нас постоянно», — сообщил один из жителей.

Люди предполагают, что это связанно с тем, что в подвале стоит вода. Из-за сырости и тепла насекомые чувствуют приятные условия для размножения. Через сквозные дыры комары залетают в подъезд и квартиры. Жители спасаются специальными средствами против насекомых.

В прошлом году «комариный апокалипсис» пронесся мимо Татарстана в Башкирию. В Уфе жители города сообщали, что из дома стало невозможно выйти на улицу вечером. Насекомые нападали прямо с момента выхода из подъезда: «Невыносимо, вчера вечером вышли прогуляться, все закусаны, взрослые-то ладно, а вот детей очень жалко».

