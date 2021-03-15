В России выпустили iPhone 12 Pro в слитке золота
Российский бренд Caviar представил новую версию iPhone 12 Pro под названием Goldphone. По сути, производитель встроил iPhone 12 в слиток золота.
Корпус iPhone 12 Pro Goldphone выполнен из золота 999,9 пробы. Общий вес составляет около одного килограмма.
Стоимость телефона составляет от 10 750 000 до 10 795 000 рублей в зависимости от объема встроенной памяти.
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