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В России выпустили iPhone 12 Pro в слитке золота

13:36, 15.03.2021
В России выпустили iPhone 12 Pro в слитке золота
Фото: caviar-phone.ru

Российский бренд Caviar представил новую версию iPhone 12 Pro под названием Goldphone. По сути, производитель встроил iPhone 12 в слиток золота.

Корпус iPhone 12 Pro Goldphone выполнен из золота 999,9 пробы. Общий вес составляет около одного килограмма.

Стоимость телефона составляет от 10 750 000 до 10 795 000 рублей в зависимости от объема встроенной памяти.

Ранее аналитики назвали самые популярные смартфоны в мире по итогам 2020 года.

Ольга Плешкова
ОбществоТехнологии Татарстан
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