Директором Нижнекамского химико-технологического института назначен Ильдар Ахметов

Директором Нижнекамского химико-технологического института (КНИТУ) назначили проректора по инновациям вуза, доктора химических наук Ильдара Ахметова. Параллельно он продолжит работу в прежней должности, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Новый руководитель вуза обозначил три основные задачи, стоящие перед ним в новой должности: развить потенциал преподавательского состава, чтобы обеспечить подготовку квалифицированных кадров, расширить материально-техническую базу института и интегрировать вуз в жизнь Нижнекамска и промышленных компаний города.

«Большую часть жизни Ильдар Гумерович прожил в Нижнекамске, поэтому хорошо знает и специфику города, и промышленных производств», — обратил внимание и.о. ректора Казанского химико-технологического университета Юрий Казаков.

Фото: e-nkama.ru

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что НХТИ должен стать площадкой, привлекающей абитуриентов, так как в городе остаются лишь 27% выпускников местных школ.



Напомним, в январе новым начальником Управления образования по Нижнекамскому району назначили Рамиля Гиниятуллина из Казани.



Татьяна Демина