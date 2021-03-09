Исполком Казани сообщил список улиц, откуда сегодня будут вывозить снег

Сегодня в Казани снег убирает 401 дорожный рабочий и 309 единиц специальной техники. Об этом сообщает исполком Казани.

Снег будут вывозить с участков улиц Фатыха Амирхана, Батурина, Баумана, Бондаренко, Ипподромной, Качалова, Кремлевской, Короленко, Ленской, Максимова, Меридианной, Спартаковской, Театральной, Черноморской, Сибгата Хакима, а также с площади Свободы и других участков.

Фото: kzn.ru

За сутки коммунальщики вывезли с улиц города 5,6 тыс. тонн снега, в уборке города было задействовано 523 единицы спецтехники и 295 дорожных рабочих. С начала зимы вывезено уже больше 837 тыс. тонн снега.

Ранее в Татарстане из-за ухудшения погоды временно ограничили движение по трассе М-5.



Ольга Плешкова