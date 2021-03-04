Участок для нового здания горбольницы №5 в Челнах выберут через две недели

С земельным участком для строительства нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах опеределятся через две недели. Об этом пишет Chelny-biz.ru со ссылкой на главу горздрава Набережных Челнов Александра Николаева.



По его словам, на данный момент рассматриваются несколько площадок.

— Варианты мы прорабатываем совместно с управлением строительства. Рассматриваются участки, достаточные по площадям и удобные по логистике. В ближайшее время скажем, какой будет выбран для строительства, — сказал Николаев.



На данный момент горбольница №5 по многим профилям обслуживает фактически все Закамье, при этом само здание находится не в самом лучшем состоянии.

— Остается актуальным вопрос строительства новой многопрофильной больницы. Нынешняя пятая городская больница, в которую ежегодно обращаются 50 тысяч пациентов, находится в приспособленном здании общежития и не соответствует стандартам оказания медицинской помощи. […] Уважаемый Рустам Нургалиевич, обращаемся к вам с просьбой ходатайствовать перед правительством Российской Федерации о включении в федеральную программу строительства в городе нового многопрофильного стационара, — заявил главврач БСМП Марат Мухамадеев.