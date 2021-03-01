Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий

Фото: МЧС РТ

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий ночью и днем 2 марта. Синоптики прогнозируют метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее.

Утром и днем 2 марта ожидается гололед и сильный юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: МЧС РТ

По обновленному прогнозу на 2 марта, ночью в западных районах начнется небольшой снег, температуры воздуха понизятся до -14—19°, на востоке республики возможны морозы до -25°. К утру температуры повысятся до -8—13°, на востоке будет до -19°. Днем воздух прогреется до +1... -4°, на востоке до -8°.

Ранее синоптики прогнозировали на 2 марта мокрый снег, в отдельных районах метель, порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит -14—19˚,на востоке до -24˚. Ожидалось, что максимальная температура воздуха составит днем 0... -5˚, на востоке до -9˚.

Ольга Плешкова