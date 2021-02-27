В «Нижнекамскнефтехиме» прошел фестиваль КВН среди подразделений компании

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошел фестиваль КВН среди подразделений компании. За звание самых веселых и находчивых боролись 6 команд — представители заводов и управлений предприятия, а также Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Поддержать участников пришло руководство компании.



Игра проходила в лучших традициях КВН. Команды состязались в трех конкурсах: приветствие (визитная карточка), конкурс-разминка «Фотокарточка», музыкальное домашнее задание.

Судить выступления местных команд пригласили КВНщиков «со стажем» — участника первого состава команды «Четыре Татарина», финалиста Высшей лиги КВН, обладателя «Золотого КиВиНа» Ильдара Берхеева, а также директора команды КВН «Сборная Татнефти», чемпиона высшей лиги сезона 2020 года Евгения Курышева.

Игра проходила в концертном зале Дома народного творчества. Как показали участники КВН, веселого и анекдотичного хватает и в буднях производственных площадок, и в регламентированных процессах, и в обычной жизни.

По итогам фестиваля, 1 место заняла команда завода ИМ, вторыми стали представители колледжа нефтехимии и нефтепереработки, третьи — работники цеха №1141. Главный приз фестиваля Гран-при и возможность принять участие в 32-м Международном Фестивале КВН «КиВиН-2021, который состоится в Сочи в марте этого года, поделили сразу два коллектива: команда «Сборная электриков» (УЭиРЭ-1 и УЭиРЭ-2) и команда «Мужички» завода СПС.

Партнерский материал