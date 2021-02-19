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На следующей неделе в Лениногорске откроется детская поликлиника

21:13, 19.02.2021
На следующей неделе в Лениногорске откроется детская поликлиника
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

На следующей неделе в Лениногорске заработает новая детская поликлиника. Сейчас в медучреждении заканчиваются последние подготовительные работы к открытию.

Примерно до июня текущего года из-за обустройства парковки въезд на территорию детской поликлиники для посетителей и пациентов будет ограничен, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Напомним, в 2018 году работы в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ оценили в 24,6 млн рублей. Но и спустя два года после подписания акта приемки медучреждение не открылось — ввиду отсутствия условий для оказания медицинских услуг.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В прошлом году СУ Следственного комитета РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве на капитальном ремонте объектов здравоохранения в Лениногорске. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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