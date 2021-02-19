На следующей неделе в Лениногорске откроется детская поликлиника

На следующей неделе в Лениногорске заработает новая детская поликлиника. Сейчас в медучреждении заканчиваются последние подготовительные работы к открытию.

Примерно до июня текущего года из-за обустройства парковки въезд на территорию детской поликлиники для посетителей и пациентов будет ограничен, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Напомним, в 2018 году работы в детской поликлинике Лениногорской ЦРБ оценили в 24,6 млн рублей. Но и спустя два года после подписания акта приемки медучреждение не открылось — ввиду отсутствия условий для оказания медицинских услуг.



Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В прошлом году СУ Следственного комитета РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве на капитальном ремонте объектов здравоохранения в Лениногорске. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина