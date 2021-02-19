В Санкт-Петербурге мужчина обокрал девушку и оставил записку «Ты нереально красивая»

В Санкт-Петербурге уроженец Карелии украл у студентки сумку, оставив записку с извинениями. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

22-летний безработный зашел в здание Московского вокзала, чтобы погреться. Он заметил пару, которая зашла в кафе перед поездом. На несколько минут они оставили вещи без присмотра. В этот момент он украл дамскую сумочку.

Фото: kzn.ru

Сотрудники транспортной полиции воришку нашли. Сумочку он оставил на ближайшей станции метро с запиской «Прости за сумочку / Ты нереально красивая». Часть содержимого он забрал и успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ольга Плешкова