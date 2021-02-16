Умер глава сети отелей Marriott International Арне Соренсон

Стало известно о смерти президента и генерального директора сети отелей Marriott International Арне Соренсона. Об этом сообщается на сайте Marriott International.

Сообщается, что в мае 2019 года врачи диагностировали у Арне Соренсона рак поджелудочной железы. Эта болезнь стала причиной его смерти.

Арне Соренсон возглавлял компанию с 2012 года. Он стал стал третьим генеральным директором в истории компании и первым главой этой сети отелей, который не являлся членом семьи основателей Марриотт.

«Будучи дальновидным лидером, г-н Соренсон вывел компанию на путь уверенного роста, который включал приобретение Starwood Hotels & Resorts за 13 миллиардов долларов. Находясь на посту генерального директора, г-н Соренсон неутомимо работал над развитием компании, создавая возможности для партнеров, рост для владельцев и франчайзи и результаты для акционеров компании. Известный своим лидерством в решении сложных национальных и глобальных проблем, г-н Соренсон помог Marriott добиться значительного прогресса в вопросах разнообразия, равенства и интеграции, экологической устойчивости и осведомленности о торговле людьми», — говорится на сайте.



Ольга Плешкова