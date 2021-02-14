В Казани 70 владельцев автомобилей MINI Cooper собрали сердце из машин

Фото: предоставлены участниками автоклуба #ILoveMin

В Казани 70 владельцев автомобилей MINI Cooper собрали сердце из машин. Также они составили из машины надписи KZN и MINI.

Акция проходит ежегодно 14-го февраля. В прошлом году участники казанского автоклуба #ILoveMini смогли собрать всего 13 автомобилей, а в этом году количество участников выросло до 70.

Фото: предоставлены участниками автоклуба #ILoveMin

В этом году н мероприятии в Казани собрались автовладельцы из других городов, например, из Чебоксар, Ижевска

«Мы планируем организовывать каждый год и обязательно на фоне Чаши и Кремля. Мы хотим, чтобы Казань увидели во всех странах», — рассказал организатор мероприятия Денис Кислицын.

Фото: предоставлены участниками автоклуба #ILoveMin

Ранее под стенами Казанского кремля появился российский триколор-валентинка.

Ольга Плешкова