Под стенами Казанского кремля появился российский триколор-валентинка

Фото: Максим Платонов

Ко Дню всех влюбленных под стенами Казанского Кремля появился российский триколор в форме сердца. Его нарисовали участники патриотической организации «Молодая Гвардия». Так они решили выразить свою любовь к Родине.

Фото: instagram.com/leonidtolch

«Это повод признаться не только своей половинке. Мы как патриотическая организация решили признаться в любви к своей Родине, своей стране и нарисовать триколор в форме сердечка», — передает «Татар-Информ» слова руководителя татарстанского отделения Молодой гвардии Динара Бариева.

Активисты добавили, что использовали экологичную краску, поэтому со временем она просто смоется без ущерба окружающей среде.

Ранее активисты развернули российский триколор под стенами Кремля в День Государственного флага.



Ольга Плешкова