В Татарстане число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек

В Татарстане за последние сутки выявили 72 новых случая COVID-19, все контактные. 38 человек госпитализированы, остальные проходят лечение в домашних условиях, сообщает республиканский оперштаб.

В Казани за сутки зафиксировано 36 новых случаев коронавируса, в Набережных Челнах — десять. В Нижнекамском и Нурлатском районах Татарстана по четыре новых случая COVID-19, в Верхнеуслонском и Зеленодольском районах — по три.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 17 026 заболевших коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за последние сутки зарегистрировано в возрастной группе от 60 до 70 лет — 25 татарстанцев. В возрасте от 70 до 80 лет в Татарстане заболели 13 человек. Среди несовершеннолетних и лиц старше 90 лет новых случаев COVID-19 за минувшие сутки не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Выздоровели за последние сутки 83 татарстанца. Общее число вылечившихся от коронавируса в республике достигло 13 632 человек.

Умерли от COVID-19 в Татарстане, по последним данным, 294 человека.

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