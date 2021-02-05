Власти Приморья предлагают включить авиамаршрут в Казань в список субсидируемых

Власти Приморья предлагают включить авианаправление Владивосток-Казань и обратный маршрут в список субсидируемых из федерального бюджета. С такой инициативой выступил Минтранс региона.

Предоставлять льготные тарифы по постановлению правительства России № 215 власти Приморья предлагают также и на авиамаршрутах Владивосток — Краснодар и Владивосток — Симферополь, в том числе и в обратных направлениях, пишет ТАСС.

В Минтрансе Приморья обратили внимание, что у жителей региона летом в сезон отпусков и каникул авиаперелеты в центральную часть России пользуются большим спросом. Этим и обусловлено их предложение о расширении списка субсидируемых из федерального бюджета авиамаршрутов.

Фото: Максим Платонов



Напомним, в программу субсидирования авиарейсов из Татарстана на текущий год включены 22 маршрута, их количество снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Среди них 12 рейсов республиканской авиакомпании «ЮВТ Аэро» — из Казани в Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Махачкалу, Нижний Новгород, Омск, Самару, Челябинск, Ярославль, Кемерово и Пермь.



Татьяна Демина