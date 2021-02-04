Казань вошла в число победителей пилотного проекта по повышению устойчивости к ЧС

Казань вошла в число победителей пилотного проекта «Мой город — без опасностей» по повышению устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

Как рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов, кроме Казани в список лучших вошли Улан-Удэ, Волгоград и Омск.

Пилотный проект проводился в два этапа с 1 июля по 30 ноября 2020 года. Была дана оценка устойчивости городов к чрезвычайным ситуациям. Для этого использовали оценочную карту, основанную на 10 принципах устойчивости городов.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) при Управлении гражданской защиты только за прошлый год приняла 322 тыс. звонков. По этим вызовам было спасено 285 жизней.

Фото: kzn.ru

В рамках пилотного проекта Управление гражданской защиты провело оценку готовности города к чрезвычайной ситуации и разработало план мероприятий по повышению его устойчивости в экстренных случаях.

Напомним, Казань является участником кампании «Мой город готовится!» Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015—2030 годы.



Ольга Плешкова