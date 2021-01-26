Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в ПАСЕ в полном объеме. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

Ни одна поправка украинской стороны не была поддержана.

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— Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ, — передает «РИА Новости» его слова.

Вчера представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. С инициативой выступила глава делегации Украины Мария Мезенцева.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.

