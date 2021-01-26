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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

18:59, 26.01.2021
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Фото: wikipedia.org

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России в ПАСЕ в полном объеме. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий.

Ни одна поправка украинской стороны не была поддержана.

Фото: pixabay.com

— Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ, — передает «РИА Новости» его слова.

Вчера представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации. С инициативой выступила глава делегации Украины Мария Мезенцева.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.

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