Хоккей, лыжные соревнования и борьба: новые посты в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 23 января

В Апастовском районе Татарстана сегодня прошел спортивный праздник. За его организацию глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов поблагодарил Федерацию хоккея РТ: «Я считаю, что самая главная цель — вместе со всеми ощутить дух коллективизма, дух спорта — достигнута!»

В Дрожжановском районе прошли лыжные соревнования, посвященные памяти дважды Героя Социалистического Труда, министра авиационной промышленности СССР Петра Васильевича Дементьева. Видео со спортивного мероприятия опубликовал в своем Instagram глава муниципалитета Марат Гафаров.

В Балтасинском районе РТ стартовали юбилейные соревнования по борьбе на приз главы муниципалитета. Они проходят уже в 25-й раз. В этом году они приурочены к 90-летию района, сообщил в Instagram его глава Рамиль Нутфуллин.

В Лаишевском районе Татарстана отметили 103-летие труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны Марьям Шакировой. «Ее жизненный путь по праву можно назвать летописью нашего края», — отметил в своем Instagram глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

Глава Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин поделился со своими подписчиками в Instagram фотографией зимнего пейзажа. «Доброе утро, хәерле иртә!» — подписал он публикацию.



Татьяна Демина