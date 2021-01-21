Пять культовых машин из фильмов: DeLorean, «Бумер», «Экто-1" и другие

40 лет назад, 21 января 1981 года, с конвейера сошел первый DeLorean DMC-12 — культовый автомобиль из серии фильмов «Назад в будущее». «Реальное время» вспоминает особенности этой машины, а также других автомобилей, ставших широко известными благодаря кино и сериалам.

DeLorean DMC-12: успех после окончания производства

DMC-12 — единственная модель, выпускавшаяся автомобильной компанией DeLorean Motor Company. Машина выпускалась лишь на протяжении двух лет — с 1981 по 1983 годы, но благодаря вышедшему в 1985 году фильму «Назад в будущее» статус культовой сохраняется у нее до сих пор. В фильме DeLorean «играл» автомобиль, переделанный в машину времени.

Техническая документация для автомобиля, выпускавшегося в Северной Ирландии, была выполнена британским производителем Lotus. Проектировку завершил главный инженер и проектировщик Pontiac. Двигатель устанавливался от Peugeot, Renault и Volvo — с объемом в 2,8 литра и мощностью в 150 л.с. Основные характерные детали автомобиля — полированный композитный кузов, оклеенный листами неокрашенной нержавеющей стали, и двери «крылья чайки» — поднимающиеся вверх.

Несмотря на популярность, у автомобиля было низкое качество при довольно высокой цене. В 1982 году основателя компании Джона Делореана арестовали по делу о продаже партии кокаина. Позже его признали невиновным, но компанию все равно ждал крах. Около четверти всех произведенных машин остались непроданными на складе — их раскупили спустя несколько лет, после успеха фильма «Назад в будущее».

Cadillac Miller-Meteor: успех спустя 30 лет

Выпущенный примерно в то же время (в 1984 году) фильм «Охотники за привидениями» принес популярность и еще одному, значительно более старому автомобилю. Машина, на которой ездили главные герои, — «Эктомобиль» или Ecto-1 — сделан на базе Cadillac Miller-Meteor 1959 года в версии для скорой помощи. Для 1984 года машина смотрелась довольно экзотично, для съемок ее купили примерно за 5 тысяч долларов, позже «загримированный» Cadillac пришлось поменять.

Однако для конца 1950-ых модель была довольно популярной и актуальной: на ее базе производились множественные вариации, используемые для различных целей. Что примечательно, производилась модель на купленном в 1954 году заводе Miller-Meteor, так что это — не совсем Cadillac, так как разработка велась другой компанией.

Pontiac Firebird: 35 лет популярности

1980-ые вообще были временем моды на машины на экранах. В 1982-1986-ом годах, например, выходил сериал «Рыцарь дорог», в котором машина уже даже получила подобие души. Речь идет об автомобиле «КИТТ», в которой был искусственный интеллект. «КИТТ» вместе со своим владельцем борются с преступностью в частной организации.

Машина «с интеллектом» сделана на базе Pontiac Firebird, выпускавшейся с 1967 по 2002 годы. Непосредственно в сериале фигурировала модель третьего поколения — она выпускалась с 1982 по 1992 годы. По сравнению с предыдущими поколениями машины, Firebird в третьем поколении был меньше и имел более обтекаемый дизайн. Из отличительных особенностей дизайна — закрывающиеся фары.

Ford Econoline: стилизованный «под собаку» микроавтобус

В контексте известных машин «из фильмов» нельзя не вспомнить и непримечательный микроавтобус из комедии «Тупой и еще тупее» 1994 года. В фильме герои (один из них занимается перевозкой собак) ездят на переделанном «под собаку» Ford Econoline 1984 года — поверх кузова машины надето что-то вроде накидки.

Модель — очень популярная, она выпускается с 1960 года по настоящее время, есть уже четыре поколения этих микроавтобусов. В фильме фигурирует автомобиль третьего поколения — он выпускался с 1975 по 1991 годы, причем не только в виде фургона или микроавтобуса, но и, например, в виде небольшого грузовика.

BMW 750IL: российские мечты начала 2000-ных

Наконец, вспомним и еще один автомобиль, ставший культовым после фильма — на этот раз российского. Речь идет о модели BMW 750IL, которая фигурировала в фильме «Бумер» 2003 года. В российской криминальной драме модель фигурирует как символ роскоши и, отчасти, 90-ых в России — главные герои угнали машину.

Третье поколение BMW 7-ой серии выпускалось с 1994 по 2001 годы, всего выпущено больше трехсот тысяч машин. Модель считалась люксовой, выпускалась в кузовах «седан» и «лимузин». Непосредственно в модели 750IL (были и другие, входившие в линейку E38) устанавливался двигатель объемом в 5,4 литра мощностью в 326 л.с. На смену E38 пришла линейка E65/E66, выпускавшаяся с 2001 по 2008 годы, так что на момент выхода фильма машина была уже не пределом мечтаний.

Максим Матвеев