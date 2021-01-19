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Уже неделю обмороженный в Татарстане младенец находится без сознания

14:46, 19.01.2021
Уже неделю обмороженный в Татарстане младенец находится без сознания
Фото: МЧС РТ

Обмороженный младенец, которого мать забыла на ночь в сарае в 30-градусный мороз, все еще не пришел в сознание. Уже неделю он подключен к аппарату ИВЛ.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ДРКБ, состояние ребенка до сих пор не изменилось. Врачи проводят перевязки, малышу не будут ампутировать конечности.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 13 января стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Годовалого малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Против матери детей возбуждено уголовное дело. Позже прокуратура Татарстана потребовала возбудить дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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