МИД РФ: Москва никогда не предлагала отдать Баку семь районов Карабаха

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках урегулирования карабахского конфликта Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов «просто так» и забыть про статус непризнанной НКР.

Ранее Пашинян опубликовал статью «Истоки 44-дневной войны». В ней говорится, что предложения российской стороны не касались статуса Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану.

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Под такими предложениями России Пашинян, вероятно, имел в виду план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. В его основе было возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха, заметили в МИДе РФ.

Дипломат также подчеркнул, что среди других отражающих интересы Армении элементов первого этапа было признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы, пишет ТАСС.

В понедельник, 11 января в Москве завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В связи с этим будет создана рабочая группа, которой в ближайшее время предстоит создать рабочие экспертные подгруппы, представить конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

