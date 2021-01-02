В новогоднюю ночь под Казанью мужчина набросился с ножом на своего гостя

Фото: пресс-служба Росгвардии

В новогоднюю ночь в поселке Васильево Зеленодольского района по подозрению в покушении на убийство своего гостя задержали ранее судимого 47-летнего мужчину. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В 4 часа утра 1 января сотрудникам экипажа вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о поножовщине в подъезде одного из домов по улице Школьной. Выяснилось, что подозреваемый мужчина распивал алкоголь со своим гостем. В какой-то момент они поссорились, конфликт продолжился на лестничной клетке, где хозяин дома ранил гостя ножом в шею.

Фото: realnoevremya.ru

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство». Потерпевший госпитализирован в больницу.

Ранее в Татарстане учительница начальных классов ударила мужа ножом.



Ольга Плешкова