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Украине предрекли потерю сразу шести областей

08:10, 28.12.2020 1
Украине предрекли потерю сразу шести областей
Фото: ru.wikipedia.org / DiscoverWithDima

Экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль предрек Украине потерю сразу шести областей. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Апостроф».

Эксперт считает, что Украина может потерять Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. По его словам, все еще идет проект «Новороссия».

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Также он объяснил, почему Украина лишилась Крыма. По мнению Москаля, все дело в отношении Украины к Крыму: люди жили бедно, там не было дорог, автозаправок, баз отдыха.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении сорвать проект по опреснению воды в Крыму.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:38
    "люди жили бедно, там не было дорог, автозаправок, баз отдыха." По этому поводу сказать не могу. Но раньше там был самый доступный бюджетный отдых. Многие знакомые ездили туда из-за этого. Теперь - нет.
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