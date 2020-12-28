Украине предрекли потерю сразу шести областей

Экс-губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль предрек Украине потерю сразу шести областей. Об этом он заявил в эфире интернет-канала «Апостроф».

Эксперт считает, что Украина может потерять Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. По его словам, все еще идет проект «Новороссия».

кадр видео

Также он объяснил, почему Украина лишилась Крыма. По мнению Москаля, все дело в отношении Украины к Крыму: люди жили бедно, там не было дорог, автозаправок, баз отдыха.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении сорвать проект по опреснению воды в Крыму.



Ольга Плешкова