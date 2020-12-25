Глава МИД Украины заявил о намерении сорвать проект по опреснению воды в Крыму

Украина будет препятствовать проекту по опреснению воды для Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова главы Крыма Сергея Аксенова о готовности к строительству опреснителей для борьбы с дефицитом воды.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — цитирует главу МИД «РИА Новости».

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Ранее Украина через Северо-Крымский канал обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, но после воссоединения полуострова с Россией прекратила подачу.



Ранее итальянская компания BRESCIA изучала возможность создания в Крыму совместного с россиянами предприятия по очистке и опреснению морской воды.

Маргарита Головатенко