МВД подключится к рассмотрению обращений бизнесменов, поступающих к бизнес-омбудсмену Татарстана

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев и министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин подписали соглашение о взаимодействии по рассмотрению обращений субъектов предпринимательской деятельности, поступающих в адрес омбудсмена. Об этом сообщает его пресс-служба.



Фото: Максим Платонов

«Мы вместе с коллегами из МВД по РТ нацелены на то, чтобы каждый такой случай уголовного преследования предпринимателей рассматривался объективно, с учетом всех обстоятельств дела», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2020 году стал лидером ПФО по снижению количества уголовных дел по «экономическим» статьям.