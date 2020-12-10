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МВД подключится к рассмотрению обращений бизнесменов, поступающих к бизнес-омбудсмену Татарстана

17:54, 10.12.2020
МВД подключится к рассмотрению обращений бизнесменов, поступающих к бизнес-омбудсмену Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Татарстана Фарид Абдулганиев и министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин подписали соглашение о взаимодействии по рассмотрению обращений субъектов предпринимательской деятельности, поступающих в адрес омбудсмена. Об этом сообщает его пресс-служба.

Фото: Максим Платонов

«Мы вместе с коллегами из МВД по РТ нацелены на то, чтобы каждый такой случай уголовного преследования предпринимателей рассматривался объективно, с учетом всех обстоятельств дела», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Ранее сообщалось, что Татарстан в 2020 году стал лидером ПФО по снижению количества уголовных дел по «экономическим» статьям.

Общество Татарстан
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