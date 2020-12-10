Заинский и Лениногорский районы РТ посетят с проверкой на ВИЧ медицинские отряды

Студенты-медики расскажут жителям Заинского и Лениногорского районов Татарстана о профилактике ВИЧ и СПИДе. Мероприятие пройдет с 9 по 13 декабря в рамках добровольческой акции «Медицинский десант».

Участники десанта проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование и проконсультируют татарстанцев на тему ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В школах и ссузах студенты-медики проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и расскажут о мерах профилактики заболевания коронавирусом. Жителям сел и деревень окажут медицинскую и социальную помощь.

Фото: Максим Платонов (архив)

Выезд студентов-медиков пройдет в пятый раз. Тема ВИЧ и СПИДа в этом году стала новой для «Медицинского десанта».

О ситуации с заболеваемостью ВИЧ в Татарстане в 2020 году читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина