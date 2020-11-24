Казанский «Завод Элекон» не знал о готовящихся против него санкциях США

Руководство казанского предприятия «Завод Элекон», принадлежащего семье одного из влиятельных лиц российского ОПК Николая Колесова, не готово оценить последствия введения ограничительных мер Госдепа США, так как не знало об их подготовке.

«Как и все, мы сейчас узнали об этом из новостей, поэтому пока не можем прокомментировать, пока не оценим ситуацию и узнаем детали», — сообщили «Реальному времени» в компании. Не исключено, что американские санкции могут затронуть и деятельность ОАО «Казанский электротехнический завод», который был выкуплен у «Ростеха» в начале этого года семьей Колесова. Ожидалось, что в начале года будет представлена совместная программа развития обоих предприятий.

Как уже сообщалось, сегодня стало известно о введении Госдепом США санкций в отношении трех российских предприятий, среди которых значится «Элекон». По версии Вашингтона, они нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент США разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства — так называемом Федеральном реестре.

Луиза Игнатьева