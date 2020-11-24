Казань попала в рейтинг самых красивых улиц России от Ильи Варламова

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань вошла в рейтинг самых красивых улиц России, составленный блогером Ильей Варламовым. В список из 14 улиц попала и улица Кремлевская в центре татарстанской столицы.

Автор рейтинга назвал улицу строгой и торжественной.

«К сожалению, она не пешеходная и вряд ли в ближайшее время таковой станет: для этого надо пересадить всех ключевых чиновников Татарстана на велосипеды. Кстати, велодорожки и вправду недавно сделали, а еще заменили елочки на лиственные деревья», — написал Варламов.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В списке также улица Никольская в Астрахани, Варварка в Москве, улица Муравьева-Амурского в Хабаровске и проспект Мира во Владикавказе.

Отметил блогер красоту улиц Садовой (Рязань), Большой Морской (Севастополь), Ленина (Смоленск), Водной Заставы (Выборг), Советской набережной (Псков), Большой Конюшенной (Санкт-Петербург), Кремлевского бульвара (Нижний Новгород), Трактовой (Уфа) и Энгельса (Екатеринбург).