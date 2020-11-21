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В казанском ЖК «Волжская гавань» сняли на видео разгуливающего кабана

02:31, 21.11.2020
В казанском ЖК «Волжская гавань» сняли на видео разгуливающего кабана
Фото: pixabay.com

В казанском ЖК «Волжская гавань» разгуливал дикий кабан. Видео опубликовали пользователи соцсети.

«В жилом комплексе «Волжская гавань» во дворах заметили вот такого милого кабанчика. Похоже, дикий хряк заплутал и пытался найти дорогу в лес», — написал автор.

Разгуливающий зверь вызвал волну шуток пользователей. Кто-то назвал кабана Пумбой, который потерял Тимона. Другой пользователь пошутил, что кому-то продали ненастоящего мини-пига.

Ранее в Татарстане на школьницу напала лиса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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