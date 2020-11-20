Юморист Михаил Шац дал оценку казанской публике

Фото: кадр видео youtube.com

Юморист Михаил Шац в интервью казанскому стендап-клубу оценил казанскую публику. Он признался, что ему понравилось, что в Казани на концерт пришли люди разного возраста.

«Мне очень нравится, когда встречаются два поколения. Я в этом смысле в армии Дудя. Юра Дудь, на мой взгляд, занимается именно этим: он показывает [разным] поколениям друг друга. Мне очень нравится эта миссия», — признался Шац.



Понравилась Шацу и отношение публики.

«Здесь какой-то уважительный с обеих сторон разговор: они слушали, говорят то, что думают, и мне нравится, что они думают», — сказал он.

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Ольга Плешкова