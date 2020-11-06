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В Татарстане наказали директора организации за неправильно размещенные государственные флаги

19:43, 06.11.2020 1
В Татарстане наказали директора организации за неправильно размещенные государственные флаги
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане наказали директора обособленного подразделения ООО «ФосАгро-Волга» за неправильное расположение государственных флагов РФ, Татарстана и корпоративного флага. Символы располагались с нарушением последовательности.

По закону, при одновременном размещении флага России, субъекта РФ, общественного объединения либо предприятия, государственный флаг РФ должен располагаться с левой стороны от другого флага (если стоять к ним лицом). Если одновременно размещается нечетное число флагов, то символика РФ должна располагаться в центре. При четном числе флагов — левее центра.

Фото: pxhere.com

«В адрес директора организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме этого, в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение порядка официального использования государственного флага РФ». Мировой суд назначил ему наказание в 5 тысяч рублей.

Ранее в Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за перевернутый российский флаг.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:26
    Около НКЦ тоже неправильно размещены. РТ-РФ - 100 ТАССР. Наказывать будут, прокуратура?
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