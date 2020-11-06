Опрос: 14% работающих татарстанцев получают дополнительный доход от сдачи жилья в аренду

25% работников Татарстана имеют дополнительные источники дохода. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru по итогам опроса.

Большинство татарстанцев — 57% — подрабатывают или имеют вторую работу. 14% получают дополнительных доход средства от сдачи недвижимости в аренду, 9% — от ценных бумаг. Еще 6% имеют свой небольшой бизнес.

Больше всего подрабатывают представители сферы «Маркетинг/Реклама/PR» (69%) и «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» (67%). Доход от сдачи жилья в аренду имеют представители сферы транспорта и логистики (21%), административный персонал (14%), а также и специалисты в области строительства и недвижимости (13%) и сельского хозяйства (12%). На ценных бумагах зарабатывают представители высшего менеджмента (17%), работники сферы информационных технологий (16%) и финансовой сферы (13%).

Фото: pxhere.com

Ранее Татарстан оказался в списке регионов-лидеров по сокращению фонда оплаты труда — татарстанцы недополучили 25,9 млрд рублей.