В казанских МФЦ появились четыре новые услуги
В казанских МФЦ появились четыре новые услуги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В реестр добавлены услуги:
- предоставление справки о наличии или отсутствии задолженности по алиментам.
- предоставление постановлений судебного пристава-исполнителя, вынесенных в рамках исполнительного производства.
- снятие запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, наложенного в рамках исполнительного производства.
- снятие запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства, наложенного в рамках исполнительного производства
Для оформления необходимо представить паспорт или нотариальную доверенность, если обращается представитель заявителя. При этом при оформлении двух последних услуг требуется уведомление о приостановке регистрации, паспорт автомобиля и свидетельство о его регистрации и др.
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