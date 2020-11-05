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В казанских МФЦ появились четыре новые услуги

17:44, 05.11.2020
В казанских МФЦ появились четыре новые услуги
Фото: digital.tatarstan.ru

В казанских МФЦ появились четыре новые услуги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В реестр добавлены услуги:

  • предоставление справки о наличии или отсутствии задолженности по алиментам.
  • предоставление постановлений судебного пристава-исполнителя, вынесенных в рамках исполнительного производства.
  • снятие запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, наложенного в рамках исполнительного производства.
  • снятие запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства, наложенного в рамках исполнительного производства

Для оформления необходимо представить паспорт или нотариальную доверенность, если обращается представитель заявителя. При этом при оформлении двух последних услуг требуется уведомление о приостановке регистрации, паспорт автомобиля и свидетельство о его регистрации и др.

Ранее в Казани изменили график работы многофункциональных центров.

Общество Татарстан
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