В казанских МФЦ появились четыре новые услуги

В казанских МФЦ появились четыре новые услуги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В реестр добавлены услуги:

предоставление справки о наличии или отсутствии задолженности по алиментам.

предоставление постановлений судебного пристава-исполнителя, вынесенных в рамках исполнительного производства.

снятие запрета на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, наложенного в рамках исполнительного производства.

снятие запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства, наложенного в рамках исполнительного производства

Для оформления необходимо представить паспорт или нотариальную доверенность, если обращается представитель заявителя. При этом при оформлении двух последних услуг требуется уведомление о приостановке регистрации, паспорт автомобиля и свидетельство о его регистрации и др.



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