В Казани на следующей неделе изменится график работы офисов МФЦ

В Казани с 3 по 6 ноября изменится график работы многофункциональных центров. Это связано с празднованием Дня народного единства и Дня Конституции Татарстана 4 и 6 ноября. Эти дни в республике объявлены нерабочими.

Так, 3 ноября во всех офисах «Мои документы» рабочий день сокращается на один час. Отделы «Зареченский», «Ново-Савиновский», «Московский», «Южный», «Советский», «Дербышкинский», «Юдинский», «Авиастроительный» будут работать с 8.00 до 17.00.

kzn.ru

«Приволжский» отдел, дополнительный офис «Приволжского» отдела (ул.В.Кулагина, 1) и отдел в ЖК «Салават купере» будут работать до 19.00.

На один час сокращается рабочий день во всех офисах «Мои документы» 5 ноября. До 17:)0 будут работать офисы «Московский», «Южный», «Советский», «Дербышкинский», «Юдинский», «Авиастроительный», «Приволжский» отделы, дополнительный офис «Приволжского» отдела (ул.В.Кулагина, 1) и отдел в ЖК «Салават купере». «Зареченский» и «Ново-Савиновский» отделы казанцы смогут посетить с 8.00 до 19.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее в двух городах Татарстана заработало выездное обслуживание МФЦ.