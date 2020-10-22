В двух городах Татарстана заработало выездное обслуживание МФЦ
В Татарстане у жителей трех татарстанских городов — Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов — появилась возможность вызвать специалистов МФЦ для оформления документов на дом или в другое удобное место.
До этого времени эта услуга была доступна только казанцам. С начала этого года в столице Татарстана сотрудники МФЦ выезжали на место более 300 раз.
В перечне выездного обслуживания 69 услуг: подача документов на кадастровый учет, регистрация прав, оформление СНИЛС и водительского удостоверения, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (843) 222-06-20.ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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