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В двух городах Татарстана заработало выездное обслуживание МФЦ

08:52, 22.10.2020

В Татарстане у жителей трех татарстанских городов — Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов — появилась возможность вызвать специалистов МФЦ для оформления документов на дом или в другое удобное место.

До этого времени эта услуга была доступна только казанцам. С начала этого года в столице Татарстана сотрудники МФЦ выезжали на место более 300 раз.

kzn.ru

В перечне выездного обслуживания 69 услуг: подача документов на кадастровый учет, регистрация прав, оформление СНИЛС и водительского удостоверения, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (843) 222-06-20.

ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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